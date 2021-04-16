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Levent Gültekin: Ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmaya cüret etmek, "Türkiye'de her şeye cüret ederim" demektir

Levent Gültekin Meclis'e gelen fezlekeleri değerlendirdi

16 Nisan 2021 08:23

Gazeteci Levent Gültekin, "Ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmaya cüret etmek demek, ben Türkiye'de her şeye cüret ederim demektir" diye konuştu. 

Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını da içeren fezlekeleri yorumladı. "O kadar pervasız davranıyor ki başka hangi adımları atacağını bilmiyoruz. O yüzden uyuyamayız diyorum" diyen Gültekin, "Ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmaya cüret etmek demek, ben Türkiye'de her şeye cüret ederim demektir. Peki bundan korkmalı, sinmeli miyiz? Hayır tam tersine. Hepimizde şöyle bir soru var, evimiz gasp edildiğinde nasıl davranacaksak öyle davranmamız lazım. Yardım, destek almak, strateji kurmak... Tüm bunları yapmadan sadece durarak bu gasptan ülkeyi kurtaramayız" yorumunu yaptı.

Muhalefeti çokça eleştirdiğine dair aldığını söylediği eleştirilere ise Gültekin, "Bana muhalefeti çok eleştirdiğimi söyleyenler var. Benim burada çabam muhalefeti itmek, amacım yok etmek değil. Tam tersine kendi gücünün farkına varmasını sağlamak" yanıtını verdi. 

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