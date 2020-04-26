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Leonard Cohen'in 'Everybody Knows' parçası Türkçeye uyarlandı: 'Herkes biliyor, veba geliyor'

26 Nisan 2020 17:02

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun bir projesi olan Kürtçe, Zazaca ve Türkçe folk rock müzik grubu Bajar da Leonard Cohen'in "Everybody Knows" Parçasını Türkçeye Uyarladı.

Şarkıda, 'Herkes biliyor; veba geliyor', 'İzlerde dövmeler de çürür zamanla' sözleri duyuluyor. 

Türkiye ve dünyadaki farklı etnik kökenden kültürlerin şarkılarını kendilerine has tarzlarıyla yorumlayan, danslarının kendi yöntemleriyle koreografilerini hazırlayan Kardeş Türküler, yeni tip Koronavürüs günlerinde tedbir amaçlı şarkılarını evlerinde söylüyor, danslarını evlerinde yapıyor.

Kardeş Türküler, evlerinde yaptıkları performansı Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma, "Güzel insanlar güzel işler üretmeye devam ediyor! Tekrar sahnelerde buluşana kadar dans etmeye ve şarkı söylemeye devam ediyoruz. Bgst Dansçıları fiziksel mesafeleri aşıp tekrar bir araya gelmek ümidiyle dans etmeye devam ediyor" notunu düştü. 

Gayda İstanbul da 'Nesrin Abla'nın Boşnak mutfağına konuk oldu. Salgın günlerinde umutlanmak ve moral bulmak için hep beraber Şeriban'ı söylediler. 

Bajar da dünyaca ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson'ın "They Don't Care About Us" şarkısını Kürtçeye çevirdikten sonra şimdi de Leonard Cohen'in "Everybody Knows" Parçasını Türkçeye Uyarladı. 

 

 

 

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