KYK yurdunda, 'yer yok' denilerek çıkarılmak istenen öğrenciler isyan etti; gece yarısı sokağa indiler

Munzur Üniversitesi'ni kazanmış ancak KYK yurdunda asil sıralamada yer alamayan kadın öğrenciler, gece yarısı "Asil öğrenciler geldi" denilerek yurttan atıldı. Bunun üzerine öğrenciler barınma hakları için eyleme başladı. Erkek yurdundaki öğrenciler de destek eylemi yaparken iki öğretim görevlisi, kendi imkânlarıyla öğrencileri öğretmenevine yerleştirdi.

Tunceli'de KYK yurdunda asil sıralamada yer alamayan kadın öğrenciler, gece yarısı “Asil öğrenciler geldi” denilerek yurttan atıldı. Bunun üzerine KYK yurdundaki kadın öğrenciler ses çıkararak duruma tepki gösterdi. “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganlarını atan kadınlar, yurdun koridorlarında yürüyerek bahçede eylemlerini sürdürdü. Kadınlar eylemlerini yurdun bahçesinde oturma eylemi şeklinde sürdürdü.

Kadın öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin yetkililer tarafından giderilmemesi üzerine iki öğretim görevlisi, kendi imkânlarıyla öğrencileri öğretmenevine yerleştirdi.