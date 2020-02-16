Kuzular ile annelerinin buluşması: Birbirlerini sesten ve kokudan tanıyorlar

Koyunların kuzulama döneminin başlaması birçok yerde olduğu gibi 24 Ocak'ta 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'da da renkli görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan aileler, Kuzular ile annelerinin buluşması, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez meydana geliyor.

Koyunlar, bir süre doğan yavrularıyla aynı mekânda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor.

Hayvancılıkla uğraştıklarını ifade eden Mehmet Koç, “Şubat ve Mart aylarında doğum olduktan sonra emzirme ve ayırma işleriyle uğraşıyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında da yaylara çıkıyoruz. Birbirlerini bulmak ve süt emmek telaşındalar. Bunların içgüdüleri bunlar kendi kendilerini koklayarak ve sesten tanıyorlar. En önemlisi sesidir” dedi.