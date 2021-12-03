Kuyumcu, önce silahlı soyguncunun karşısında çay içti sonra bacağından vurdu

Şanlıurfa'da silahlı bir kişi soygun için kuyumcuya girdi. Soygun anında kuyumcunun rahat tavırları ve masadaki çayını içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Altınları alıp kaçmaya çalışan soyguncu ise kuyumcu tarafından bacağından vuruldu ve yakalandı.