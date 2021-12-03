Kuyumcu, önce silahlı soyguncunun karşısında çay içti sonra bacağından vurdu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşanan olayda elindeki silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs, 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu, bacağından vurularak yakalandı.
Polise teslim edilen soyguncu, hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkâna giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maske ile kapatarak eldiven giydiği görüldü. Kuyumcuya silah doğrulup poşete koyduğu altınları alan soyguncu, dükkândan çıkıp kaçtı. Kasadaki ruhsatlı tabancasını alan kuyumcu da soyguncunun arkasından çıkıp kovaladı.
Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi anbean kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA