Kuyumcu, kendini soydurmak için hırsız kiraladı

Soygun sırasında kuyumcunun rahat tavırlar sergilediğini fark eden ekipler durumdan şüphelendi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen gaspçı Halil A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Halil A.’nın polis sorgusu şüpheleri haklı çıkardı. Kuyumcu Uğur Ş. ile birlikte soygun için plan yaptıklarını anlatan Halil A., “Soygun için beni kiraladı. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi” dedi. Gaspçının itirafı üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı.