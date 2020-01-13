"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve çevreyi önceleyen partiler göreceğiz"

Hangi parti ne kadar oy alıyor? Hangi parti seçmeni başka bir partiyi tercih ediyor? Hangi siyasi parti lideri daha az beğeniliyor? Şirin Payzın sordu; İstanbul Ekonomi Araştırma'dan Can Selçuki yanıtladı.

Selçuki, Türkiye'nin arayış döneminde olduğunu ve milletin yeni siyaset istediğini söyleyerek, yüzde 1 oy oranının bile siyasi dengeleri değiştirebilecek önemde olduğunu vurguladı. Selçuki, "Yeni partilerin başarı kıstasları yüzde 20-30 oranında oy almaları değil, yüzde 3-4 almaları ve bu oyları nereden aldıkları. Yeni partiler, Cumhur İttifakı'nın karşısındalar ve oradan aldıkları her oy aradaki farkı kapatacak" dedi.

Selçuki, Türkiye'nin arayış içinde olmasından kaynaklı olarak seçmen nezdinde kutuplaşmanın azalmaya başladığını ifade etti. Kutuplaşmanın azalmaya başlamasının iki nedeni olduğunu savunan Selçuki şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, son yüzyıl içinde bu topraklarda iktidarı elinde bulundurup da etnik ve ideolojik açıdan karşı tarafa zulmetmeyen kalmadı, herkes gücü eline geçirdi ve diğerine zulmetti. O açıdan bu konuda Türkiye'de tarihin sıfırlanma noktasına geldiğini düşünüyorum. Kimsenin bir diğerine söyleyecek sözü kalmadı. Herkes herkese her şeyi yaptı. Belki Kürt siyasi hareketini kenarda bırakabilirim bu konuda.

İkincisi de; Türkiye özellikle 2002'den bu yana bir zenginleşme dönemi yaşadı. Kişisel gelirde artışlar oldu, tüketim davranışları değişti. Şimdi buradan geriye gidiş görüyoruz. Geriye gidişin başladığı yerde ortada politik kutuplaşma kalmıyor. Fayda üzerinden değerlendirmeler başlıyor."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yeni parti kurma hazırlıklarında olan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kamuoyunda 'öz eleştiri yapmaları gerektiği' tartışmalarını da değerlendirdi. Selçuki, "Öz eleştiri gerekli; hem Davutoğlu'nun hem de Babacan'ın öz eleştiri yaptıklarını düşünüyorum ama buna çok da takılmamak lazım. Çünkü kimden gelirse gelsin Türkiye bir arayışta. Ancak Davutoğlu ne yaparsa yapsın Kürtlerin ve sekülerlerin bir kısmından oy alamaz; almasına gerek de olmayabilir" diye konuştu.





Babacan'ın 'farklılaşan bir lider' olduğunu belirten Selçuki, "Kendisine lider denmemesinden bile şikâyeti yok. 'Siyasi koordinatör' şeklinde tanımladı kendini. Yeni bir metotla ortaya çıkma iddiasında olan tek kişi o. Ancak ne kadar karşılığı olur bunu söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gelecekte yeni partilerin ortaya çıkacağını düşenen Selçuki, "Yeni sistemden dolayı, kadın hakları, çevre gibi konuları önceleyen tematik partiler karşımıza çıkacak" dedi.