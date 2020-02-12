Yaban hayvanlarının beslenme anları fotokapana takıldı

Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi kameralara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü'nün fotokapanlarından elde edilen görüntülerde bırakılan yemlerin kızıl geyik ve yaban tavşanı tarafından yenildiği görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü, 2020 yılı başlangıcından bu yana doğaya toplamda 10 bin 480 kilo yonca balyası, 7 bin 850 kilo buğday ve 750 kilogram pazar artığı bırakıldığını açıkladı.