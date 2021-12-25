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Kuşuna dakikalarca kalp masajı yapıp 2 kez hayata döndürdü

Tekrar canlanan kuş, yaklaşık 1 saat sonra öldü

25 Aralık 2021 08:32

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evladı gibi baktığı muhabbet kuşunun öldüğünü görünce dakikalarca kalp masajı yaparak 2 kez hayata döndürdü.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Fatih Uzunoğlu, birkaç ay önce 6 yaşındaki oğlunun ısrarlarıyla birlikte yavru bir muhabbet kuşunu sahiplendi. Uzunoğlu ailesi kuşa ‘Yıldız’ adını koydu. Birkaç ay sonra aile, kuşlarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Eşinin ve çocuğunun ağladığını duyan Fatih Uzunoğlu, hemen sesin geldiği yere koştu. Kuşu o halde gören Uzunoğlu, kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Uzunoğlu’nun bunu dakikalarca sürdürmesi üzerine kuş çırpınarak hayata döndü. Bir süre sonra yeniden nefessiz kalan kuşa, Uzunoğlu yine ilkyardım uyguladı. Tekrar canlanan kuş, yaklaşık 1 saat sonra öldü. Kuşun ölümünün ardından evdeki sessizlikten mutsuz olan aile, daha sonra bir kuş daha sahiplendi.

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