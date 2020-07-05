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Kuşadası plajlarında insan seli

05 Temmuz 2020 15:28

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından 1 Haziran’da başlayan yeni döneme adapte olmaya çalışan Kuşadası’nda vatandaşlar ve günübirlik tatilciler, şehirdeki tüm plajları doldururken, "iğne atsan yere düşmez" görüntüler oluştu.

Salgından en çok etkilenen sektör olan turizmde yaşanan sorunların çözümü için arayışlar sürerken, hafta sonu Kuşadası’nı tercih eden günübirlik tatilciler kısmen de olsa esnafın yüzünü güldürdü. Özellikle İzmir, Denizli ve Aydın’dan gelen günübirlik tatilcilerin akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası'nda plajlar da tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Hem Kuşadalıların yoğun ilgi göstermesi, hem de günübirlik tatilci sayısının da fazla olmasıyla Kuşadası'nın tüm plajları tamamen dolarken, özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda insan seli görüntüler oluştu.

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