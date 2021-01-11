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Kuraklığın boyutunun ürkütücü görüntüleri

11 Ocak 2021 10:28

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyünde sulama amacıyla inşa edilen gölet, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Bölgede bulunan ve geçmişte kullanılan Alacahöyük yolu da tekrar gün yüzüne çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, olağanüstü kuraklığın yaşandığı illerin başında Çorum geliyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu sağlanan barajlardaki rezervlerde önemli oranda düşüş yaşanırken kırsalda bulunan göletler de kuraklık nedeniyle olumsuz etkilendi.

Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyünde sulama amaçlı inşa edilen İbrahim köyü göletindeki sular, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 100 metre çekilirken gölün altında kalan eski Alacahöyük yolu da su yüzüne tekrar çıktı.

Yaklaşık 35 yıl önce yapılan gölette son yılların en düşük su seviyesi yaşanıyor. Gölette yaşanan bölgedeki çiftçileri endişelendirirken, kuraklığın ürkütücü boyutları havadan görüntülendi.

Göletin daha önce tamamen su ile dolu olduğunu dile getiren çiftçi Ali Rıza Baz, “Mayıs ayından bugüne yağmur yağmıyor. Buraya damla düşmüyor. Burası deniz gibiydi. Derya gibiydi. Balık yakalanıyordu” dedi.

Suyun hayat olduğunu vurgulayan Baz, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Kuraklık nedeniyle barajlar ve göletler gibi tarım arazilerinin de etkilendiğini anlatan Baz, “Önceden köyümüzde 4 tane çeşmemiz vardı. Köylüler bir tane çeşmemiz var ondan faydalanıyor. Damla su yok. Suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Tasarruflu olmazsak bir daha suyu da bulamayız. Arazi bitti. Bir avuç su kaldı. Bundan sonra ne yapacağız?” diye konuştu.

Suyun petrolden, altından her şeyden daha değerli olduğunu vurgulayan Baz, “Su olmazsa ne yapacağız? İnsan yaşamaz ki. Ayrıca ben arıcıyım. Susuzluk ve kuraklık nedeniyle arıcılık da bitti. Petrolsüz yaşarız ancak susuz yaşam olmaz” ifadelerini kullandı.

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