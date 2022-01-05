Kur'an okuyan imamın korktuğu an: Kalpten gidecektim

Bir imamın camide Kur'an okuduğu sırada bir kişi yüksek sesle "Allah" diye bağırdı. Ardından imamın Kur'an okumaya devam etmekte zorlandığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Cami içerisinde Kur'an okuyan bir imamın arkasında bulunan bir kişinin yüksek sesle "Allah" diye bağırdığı anlar sosyal medyada viral oldu. İmam bir kaç saniye Kur'an okumaya ara verip gülmeye başladığı ve "Kalpten gidecektim" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İmam sakinleştikten sonra Kur'an okumaya devam etti.