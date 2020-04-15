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Kumar oynayan 14 kişiye 'sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri' gerekçesiyle toplamda 44 bin 100 lira para cezası

15 Nisan 2020 17:08

Kütahya'da bir apartman dairesinde kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki 'Sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira ceza uygulandı. 

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 14 kişiye 'Sosyal mesafeyi' ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira lira olmak üzere 44 bin 100 lira ceza uygulandı. 

Kaynak: İHA

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