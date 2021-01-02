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Kumar baskınına giden jandarma duvarı kepçeyle yıkarak içeri girdi

02 Ocak 2021 13:59

Mersin'in Tarsus ilçesinde konferans salonu benzeri bir mekanda kumar oynayan 89 kişi suçüstü yakalandı. Kapılar açılmayınca, mekanın duvarını iş makinesi ile kırıp giren jandarma, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları görülen kişilere 430 bin 325 TL para cezası uyguladı.

Binada yapılan aramada, kumar oyununda kullanılan 8 bin 835 adet pul, 2 adet projektör ve bir adet ses yayın cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan şüphelilere 'Kabahatler Kanunu' gereği 109 bin 25 TL, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 321 bin 300 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

 

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