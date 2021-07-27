Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul için tanıtım videosu

27 Temmuz 2021 14:27
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.
Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer aldı.
Sosyal medyada eleştirlerin odağı olan tanıtım filmine, "Gerçekte linç ettiğiniz ne varsa turist çekmek için kullanmanız dahiyane, tebrikler", "Ne bu paralel evrende yaşanan AKP'siz Türkiye mi?" gibi yorumlar yapıldı.
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