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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul için tanıtım videosu

27 Temmuz 2021 14:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.

Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer aldı. 

Sosyal medyada eleştirlerin odağı olan tanıtım filmine, "Gerçekte linç ettiğiniz ne varsa turist çekmek için kullanmanız dahiyane, tebrikler", "Ne bu paralel evrende yaşanan AKP'siz Türkiye mi?" gibi yorumlar yapıldı.

TIKLAYIN - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul tanıtım videosu sosyal medyanın gündeminde
 

"Keyfine bak, ben aşılandım" videosu da tepki çekmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen aylarda Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için paylaşılan videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edilmişti.
 
Paylaşılan videoda, "Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna Turizm için Çifte Güvenlik diyoruz! Gelin ve #TurkishRiviera'nın tadını gönül rahatlığıyla çıkarın" ifadeleriyle yayınlanan videoda, turistleri karşılayan otel görevlilerinin maskelerinde "Enjoy, I'm vaccinated (Keyfini çıkar, aşılıyım)" ifadeleri yer almıştı.
 
Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırılmıştı.
 
TIKLAYIN - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak!
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