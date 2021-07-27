Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul için tanıtım videosu

"Keyfine bak, ben aşılandım" videosu da tepki çekmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen aylarda Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için paylaşılan videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edilmişti.

Paylaşılan videoda, "Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna Turizm için Çifte Güvenlik diyoruz! Gelin ve #TurkishRiviera'nın tadını gönül rahatlığıyla çıkarın" ifadeleriyle yayınlanan videoda, turistleri karşılayan otel görevlilerinin maskelerinde "Enjoy, I'm vaccinated (Keyfini çıkar, aşılıyım)" ifadeleri yer almıştı.