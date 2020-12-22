Cumhurbaşkanlığındaki canlı müzikli akşam yemeğinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Muhalefetin ‘Saray Sofrası’ diye tepki gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemekten yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna yemek vermişti. Yemeğe katılan konukların cep telefonuyla çektiği görüntü sosyal medyada paylaşılmıştı.

TRT sanatçısı Ahmet Tuzlu’nun sahne aldığı yemeğe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Muhalefet ziyafetin görüntüleri ilk ortaya çıktığında “Saray Sofrası” diyerek tepki göstermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “TBMM’de Saray sofrası ve şatafatını anlattığım günün akşamında Saray’da ki eğlence ve şatafat. Ama sanatçı bölümünü eksik söylemişim. Millet kuru ekmeğe muhtaç sarayda ise zevki sefa. Yiyin efendiler yiyin” derken, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, “Lale Devri Çocukları” diye görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı için verdiği canlı müzikli akşam yemeğinin görüntüleri sosyal medyada