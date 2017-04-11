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'Kuleli Ev', İstanbul Film Festivali'nde, işte fragmanı...

11 Nisan 2017 18:52

2012 Karlovy Vary Batının Doğusu Ödülü, Batum Jüri Ödülü ve Talinn Büyük Ödüllerini toplayan Kuleli Ev, 11 ve 12 Nisan'da İstanbul Film Festivali'ne konuk oluyor. Karlarla kaplı savaştan bitap düşmüş bir ülkede 8 yaşında bir çocuk ve hasta annesi trenle seyahat ediyor; fakat yolda annenin durumu kötüleşiyor ve hiç bilmediği bir kasabada trenden inmek zorunda kalıyorlar. Anne hastaneye yatırılıyor ve oğluna, eğer ona bir şey olursa geri dönüp kuleli evi aramasını söylüyor. Çocuğun gözlerinden, daima orada olan ölüm tarafından felç edilmiş, başkalarının acılarına karşı hissizleştirilmiş bir toplumun haline şahit oluyoruz. Film, Tarkovski´nin Solaris´inin senaryosunu da kaleme almış olan Ukraynalı Yahudi yazar Friedrich Gorenstein´ın bir öyküsüne dayanıyor. Yönetmen Eva Neymann filmi şöyle anlatıyor: "Gorenstein´ın çıkış noktası acı, yaralanma ve öfke. Ve yıllarca peşimi bırakmayan inanılmaz bir insanlık ve insani sıcaklık özlemi. Tüm bu yıllar boyunca bu metne dayalı filmler yapmayı çok istedim. Bu hikâyeyi filme çekmek isteyenler arasında Yuri Klepikov ve Gorenstein´ın yakın arkadaşı Andrey Tarkovski de vardı. Hikâyenin ana karakteri Gorenstein´ın kendisinden esinlendiği, gerçek çile ve acılara katlanan küçük bir erkek çocuğu"

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Kuleli EvEva NeymannAndrey TarkovskiSolarisFriedrich GorensteinİKSVİstanbul Film Festivalisinema

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