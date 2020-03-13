T24 LogoT24 Logo
Haberler

10 yaşındaki Enes'in sarkıtılarak kuyudan çıkarttığı yavru köpek, sahiplenildi

13 Mart 2020 14:05

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki petrol atığının bulunduğu kuyuya düşen 2 yavru köpek çocuklar tarafından çıkarıldı. Çocukların kurtardığı yavru köpeklerden biri öldü. Diğeri ise köy halkı tarafından sahiplenildi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 3 gün önce düşen 2 yavru köpek bir köy sakinin 10 yaşındaki Enes Taylan'ın bacağından tutarak, kuyuya sarkıtmasıyla kurtarıldı. 

Kuyudan çıkarılan köpeklerden biri öldü. Sağ kurtulan köpek için ise köy sakinleri seferber oldu. 

Yavru köpekleri kurtarmak için tüm riskleri göze alarak kuyuya sarkıtılan Enes Taylan, o esnada heyecan yaşadığını ifade ederek, "Biz arkadaşlarla buraya geldik, bir baktık ses geliyor. İtfaiyeyi aradık o esnada. Sonra ekipler geldi, bu kapağı kaldırdılar ve beni sarkıttılar. Ben köpeği tuttum kendimle dışarı çıkardım" dedi. 

Köpekleri kurtarmak için Enes'i sarkıtan ve kurtarılan köpeği sahiplenen Halis Karacadağ ise, "Sağ kurtarılan köpeği eve getirip yıkadım şampuanla, sütünü vererek besliyorum. Daha sonra bir köpek daha düştü. Onu da aynı yöntemle kurtarmayı başardık" diye konuştu. 

ETİKETLER

habervideohayvansoskurtarmadiyarbakırsurililçe

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Nisan 2020

Erdoğan, İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Covid-19 hastasının kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü

Malatya'da sağlık çalışanları hastalara 'erik dalı' ile moral verdi; video sosyal medyada gündem oldu

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan: Türkiye'de 100 bin maske dağıtımına başladık

Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok

Leonard Cohen'in 'Everybody Knows' parçası Türkçeye uyarlandı: 'Herkes biliyor, veba geliyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Koronavirüs’ten sonra adaletsizlik daha çok sertleşecek, orta sınıf...

Eski HDP Milletvekili Aslan, Kızıltepe’deki kavgayı 'Kanlıtepe' başlığıyla duyuran Takvim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu...

Pınar Altuğ: 'İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok' demiştim...

Fatma Şahin CHP'li belediyelere 'FETÖ ve PKK' benzetmesini kabul etmedi:...

Ferrari marka otomobili olan bir kişi bin liralık yardıma başvurdu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Koronavirüs’ten sonra adaletsizlik daha çok sertleşecek, orta sınıf...

Eski HDP Milletvekili Aslan, Kızıltepe’deki kavgayı 'Kanlıtepe' başlığıyla duyuran Takvim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24