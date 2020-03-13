10 yaşındaki Enes'in sarkıtılarak kuyudan çıkarttığı yavru köpek, sahiplenildi

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki petrol atığının bulunduğu kuyuya düşen 2 yavru köpek çocuklar tarafından çıkarıldı. Çocukların kurtardığı yavru köpeklerden biri öldü. Diğeri ise köy halkı tarafından sahiplenildi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 3 gün önce düşen 2 yavru köpek bir köy sakinin 10 yaşındaki Enes Taylan'ın bacağından tutarak, kuyuya sarkıtmasıyla kurtarıldı.

Kuyudan çıkarılan köpeklerden biri öldü. Sağ kurtulan köpek için ise köy sakinleri seferber oldu.

Yavru köpekleri kurtarmak için tüm riskleri göze alarak kuyuya sarkıtılan Enes Taylan, o esnada heyecan yaşadığını ifade ederek, "Biz arkadaşlarla buraya geldik, bir baktık ses geliyor. İtfaiyeyi aradık o esnada. Sonra ekipler geldi, bu kapağı kaldırdılar ve beni sarkıttılar. Ben köpeği tuttum kendimle dışarı çıkardım" dedi.

Köpekleri kurtarmak için Enes'i sarkıtan ve kurtarılan köpeği sahiplenen Halis Karacadağ ise, "Sağ kurtarılan köpeği eve getirip yıkadım şampuanla, sütünü vererek besliyorum. Daha sonra bir köpek daha düştü. Onu da aynı yöntemle kurtarmayı başardık" diye konuştu.