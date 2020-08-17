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Küçük bir ülkeden tüm diktatörlükler için büyük dersler: Belarus'ta siyasi deprem sürüyor

Hakan Aksay, Belarus'daki mevcut durumu ve gelecek için ihtimalleri değerlendirdi

17 Ağustos 2020 12:38

Metin Kaan Kurtuluş

9.5 milyon nüfuslu Belarus, önce tartışmalı seçimler, ardından da hükûmet karşıtı eylemlerle tüm dünyanın dikkatini çekti.

T24 yazarı Hakan Aksay, Belarus’taki siyasi krizi, 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko’nun geleceğini, muhalefetin adayı Svetlana Tikanovskaya’nın ülkeden ayrılmasını ve protestoları değerlendirdi.

Aksay, mevcut şartlarda Aleksandır Lukaşenko’nun iktidarını sürdürmesinin zor olacağını ifade ederken, sürecin Belarus’un 26 yıllık liderinin görevi bırakmasıyla sonuçlanabileceğini ifade etti.

Belarus’un nüfusuna oranla Nazi Almanyası’nın şiddetine en çok kurban veren halklardan biri olduğuna dikkat çeken Aksay, protestolara uygulanan şiddetin de şaşkınlık verici olduğunu ifade etti.

Sokakları dolduranların ne istediğini ve Lukaşenko'nun yardım istediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de tavrını değerlendiren Aksay, Kremlin’in henüz ne adım atacağı konusunda kararsız olduğunu belirtti.

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