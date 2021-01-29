Kübra Par'dan kendisi için "No name kızcağız" diyen Rasim Ozan'a: Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma...

Güneş gazetesi Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile HaberTürk yazarı Kübra Par arasında Orhan Pamuk fotoğrafı üzerinden tartışma yaşandı.

Rasim Ozan Kütahyalı ile resmi var diye Orhan Pamuk'a yapılan lincin haksızlık olduğunu yazan Par kendisi için "No name kızcağız" ifadesini kullanan Kütahyalı'ya "Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim" yanıtını verdi.

Kübra Par bugünkü yazısında Rasim Ozan Kütahyalı ile resmi var diye Orhan Pamuk'a yapılan lincin haksızlık olduğunu yazdı. Kübra Par'a yüklenen Rasim Ozan Kütahyalı da şu tweet'i attı;

"Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var! Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan “No Name” bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir"

Kendisine "No name kızcağız" diyen Kütahyalı'ya yanıt veren Kübra Par da sosyal medya hesabından şunları yazdı;

"ROK, Orhan Pamuk yazıma çok bozulmuşsun belli ki 1-Kimseden talimatla yazı yazmadım, yazmam. Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin 2- Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim

3- Erzincanlı olmaktan, orada okumuş olmaktan niye utanayım? Aksine gurur duyuyorum. Yoksa Boşnaklara yaptığın gibi onlara da hakaret mi edeceksin? 4- Düştüğün çukurdan seni çıkarmak için Orhan Pamuk’la fotoğraf paylaşmak falan yetmez. Çırpınışların çok acınası..."

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına konuk olan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada çok tartışılan, yazar Orhan Pamuk ile olan fotoğrafının hikâyesini anlattı. Kütahyalı, "Aramızda sürekli bir kankalık durumu yok. Zaten Orhan Pamuk öyle biri değildir" dedi.

TIKLAYINIZ - Rasim Ozan Kütahyalı, Orhan Pamuk ile olan fotoğrafının hikâyesini anlattı: "Sürekli bir kankalık durumu yok"