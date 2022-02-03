Krizde Türkiye’yi muhatap alan yok, Erdoğan resme girmek istiyor

Rusya, Ukrayna sınırındaki asker yığınağını sürdürürken ABD Başkanı Joe Biden; Almanya, Polonya ve Romanya'ya 3 bin asker daha yerleştirme kararı aldı.

Ukrayna’daki asker sayısının önemli olmadığını önemli olanın ABD ve Rusya arasında yapılan görüşmeler ve teklifler olduğunu söyleyen T24 Diplomasi Analisti Barçın Yinanç, “Tam da bu konjonktürde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev’e gitti. Erdoğan’ın iki taraf arasında arabuluculuk yapabilir mi onu takip etmek gerekiyor. Sorun şu ki Ukrayna-Rusya krizinde lider düzeyinde kimse Türkiye’nin kapısını çalmıyor. Sanki Cumhurbaşkanı kimse telefon etmeyince, dışişleri bakanları düzeyinde bile bir temas olmayınca fotoğraf karesine girmeye çalışan bir lider izlenimi uyandırıyor” dedi.

Barçın Yinanç ve Kaan Kurtuluş, dış politikadaki gelişmeleri 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı

Ukrayna krizinin Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol oynama potansiyeli olduğunu söyleyen Yinanç, “Ama işte Batılı liderler Cumhurbaşkanı’na bu anlamda bir paye biçmek istemiyorlar. Bunun nedenine dair düşününce, Cumhurbaşkanı’nın Kiev’e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklama ile bunun cevabını verdiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı, Osman Kavala kararı için "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor" dedi. Sonuç olarak bunun Türk diplomasisine de etkisi oluyor” diye konuştu.

Erdoğan’ın Kiev ziyaretini değerlendiren Yinanç, Erdoğan’ın ‘barış’ mesajı ile gittiğini ancak bir taraftan da daha fazla silah satışının konuşulabileceğini belirten Yinanç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Rusya’nın gönlünü hoş tutmak için Ukrayna’ya silah satışını durduracak değiliz” sözünü hatırlattı.

Ukrayna’ya silah satışına yönelik tavrın Rusya’nın sinir uçlarına dokunabileceğini ifade eden Yinanç, “Umarım ki bunun faturasını Suriye’de İdlib’de çıkarmaz Rusya” dedi.

Putin’in Türkiye’ye Ukrayna krizinde yer vermek istemesi durumunda bunun da NATO’yu bölme amaçlı olabileceğini dile getiren Yinanç, “Türkiye’nin potansiyelinden bir şey çıkmaz diyemeyiz ama Putin bunu kendi lehine kullanmayı bilecektir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala'nın AİHM'in tahliye kararına rağmen tutuklu yargılanması nedeniyle Türkiye'nin AİHM'e göndermesine oy çokluğuyla karar vermesi ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili hak ihlali kararı vermesinin de konuşulduğu programda, “Bundan sonra ne olacak? 6 ay boyunca AHİM Türkiye’yi izleyerek bu kararın uygulanmasını isteyecek. 6 sonunda bu karar uygulanmazsa o zaman Türkiye ile ilgili Avrupalı başkentler yani siyasiler karar alacak. Örneğin Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne vekil göndermesin diyebilirler. Benim anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Kavala meselesini Avrupa başkentleri ile pazarlık meselesi yapmak istiyor” dedi.