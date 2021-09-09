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Kredi talebine olumsuz yanıt aldığı için ATM ekranlarını kırmış

M.Ş.'nin demir duba ile ATM'lere zarar verdiği anlar kameraya yansıdı

09 Eylül 2021 21:21

İstanbul Pendik'te özel bir banka şubesinin önünde bulunan 3 adet ATM'nin ekranını kıran şüpheli, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.Ş.'nin kredi başvurusuna olumsuz yanıt alınca ekranları kırdığı ortaya çıktı. M.Ş.'nin demir duba ile ATM'lere zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

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