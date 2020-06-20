Samsun'da yaylada koyunlara saldıran kurtlara ateş eden çoban kendini vurdu.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda sabah 05.30 sıralarında meydana geldi.

Tekkeköy ilçesinde ikamet eden çoban Yılmaz Denk , 500 koyunu otlatmak üzere Akdağ Yaylası'na gitti. Burada koyunlarını otlamaları için salan Yılmaz Denk, kurtların koyunlara saldırdığını görünce tabancasını çıkartıp ateş açtı.

Tabancayla kendini sol bacağından kazara yaralayan Yılmaz Denk, cep telefonu ile oğlunu arayarak yardım istedi. Traktörle yaylaya ulaşan yakınları Yılmaz Denk'i alarak Ladik ilçesinin Küpecik Mahallesine götürdü.

Yaralı çoban Denk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz Denk, "İki dağın arasında sis vardı. Koyunlar geçerken canavar(kurt) daldı. Köpekler de koştular. Ben de kurtlar kaçsın, koyunlara zarar vermesin diye tabancayla ateş açtım. İkinci mermiyi atmadım, köpeklerin sesi sustu. Şarjörü çıkarmadım, yanlışlıkla mermiyi tekrar hazneye verdim. Tabancanın çakmağını da düşüreyim diye çaktım, o anda kazara vuruldum" dedi.