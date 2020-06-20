T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koyunlara saldıran kurtlara ateş eden çoban kendini vurdu

20 Haziran 2020 12:04

Samsun'da yaylada koyunlara saldıran kurtlara ateş eden çoban kendini vurdu.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda sabah 05.30 sıralarında meydana geldi.
Tekkeköy ilçesinde ikamet eden çoban Yılmaz Denk , 500 koyunu otlatmak üzere Akdağ Yaylası'na gitti. Burada koyunlarını otlamaları için salan Yılmaz Denk, kurtların koyunlara saldırdığını görünce tabancasını çıkartıp ateş açtı.

Tabancayla kendini sol bacağından kazara yaralayan Yılmaz Denk, cep telefonu ile oğlunu arayarak yardım istedi. Traktörle yaylaya ulaşan yakınları Yılmaz Denk'i alarak Ladik ilçesinin Küpecik Mahallesine götürdü.

Yaralı çoban Denk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz Denk, "İki dağın arasında sis vardı. Koyunlar geçerken canavar(kurt) daldı. Köpekler de koştular. Ben de kurtlar kaçsın, koyunlara zarar vermesin diye tabancayla ateş açtım. İkinci mermiyi atmadım, köpeklerin sesi sustu. Şarjörü çıkarmadım, yanlışlıkla mermiyi tekrar hazneye verdim. Tabancanın çakmağını da düşüreyim diye çaktım, o anda kazara vuruldum" dedi.

ETİKETLER

Koyunlara saldıran kurtlara ateş eden çoban kendini vurduçobankendini vuran çobansamsunsamsun da çoban olmakkurtkoyun sürüsü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ağustos 2020

Trump'ın rakamları farklı yorumlaması gazeteciliğe çarptı

Adalar'a ulaşma 'maratonu'

Neptün Soyer, Atatürk ve Latife Hanım'ın nikahının kıyıldığı odadan seslendi: İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Ülkeler, Koronavirüs sürecinde insan hakları sınavını nasıl veriyor?

Vatandaşın canlı yayında "Fiyatlar nasıl?" sorusuna yanıtı gündem oldu: Gidiciler, gidici!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Korona bayram etti, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Arabalı yolcu feribotu yüzlerce yolcusu ile denizin ortasında mahsur kaldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında yılın takası...

Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerine denetim: İngilizce tabelalar ayıklanacak...

50 milyon Euro yatırım yapıldığı söylenen Milli Piyango ilk günden...

Firmalar açıklamaya başladı; işte sıfır otomobil fiyatları...

Temmuz ayı enflasyon rakamları beklentinin altında kaldı: Yıllık bazda yüzde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Korona bayram etti, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Arabalı yolcu feribotu yüzlerce yolcusu ile denizin ortasında mahsur kaldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24