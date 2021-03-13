Köyden kente göçü durdurdular, Fransızca öğrenip turist karşıladılar

Kars'ta kadınlar, kurdukları dernekle köyden kente göçü durdururken eko-turizm ve peynircilik alanında büyük yer edinmeye başladı. 2000 yılında köy yaşamını yeniden canlandırmak için İlhan Koçulu tarafından Kars’ın Boğatepe köyünde kurulan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, kadınları istihdam ederken aynı zamanda köyü kentin turistik yerlerinden birine dönüştürdü.

Zümran Ömür'ün başkanlığındaki dernek bünyesinde bulunan köyün kadınları bitki, mandıracılık ve nesli tükenen tohumlara ilişkin eğitimler aldı. Aldıkları eğitimin ardından doğal kaynakların kullanımının yanında bilgisayar ve dil eğitimi de aldılar. Fransa'dan gelen bir grubun Fransızca öğrenmeleri halinde köye turist getirebileceklerini belirtmesiyle birlikte Zümran Ömür öncülüğünde köydekiler Fransızca eğitim almaya başladılar. Eğitimle birlikte eko-turizm de yapmaya çalışan köylüler, ziyaretçileri evlerinde konuk etmeye başladı. Ziyaretçilere yöresel yemekler, yöresel kahvaltılar hazırlanmaya başlandı.

Derneğin faaliyete geçmesinin ardından köyden kente göç tersine dönmeye başladı. Köyün ekonomisindeki kalkınmada asıl rolü oynayan kadınlarla birlikte kentten köye göç başladı. Tıbbi bitkiler, peynir, eko-turizm gibi birçok etkenle birlikte köyün nüfusunda artış yaşanmaya başladı.

2400 metre yükseklikte bulunan ve sürekli soğuk iklim altında bulunan Boğatepe Köyü'nde eklem ağrıları için de Zümran Ömür yoganın faydalı olabileceğini düşünerek yoga hocası buldu. Çalışmaların ardından yoga hocası köydekilere yogayı öğretti ve ilaçlara ilişkin olarak alternatif iyileştirme çözümüne kavuşuldu.

Türkiye'nin ilk eko müzelerinden olan ve Kars'ın meşhur olan peynirlerinden dolayı Peynir Müzesi kuruldu ve peynir çeşitliliği artırıldı. Köyün en büyük gelir kalemi olan peynirle birlikte eko-turizm de geçim kaynağı haline dönüştü.

Kültür turizmi amacıyla gelenlerin sayısı yüzlerden binlere yükseldi. Böylece derneğin çalışmaları kırsal kalkınma alanında bir model haline geldi.

Kaynak: Hürriyet