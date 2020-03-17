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Koronavirüs yasağında Beyoğlu: Esnaf, tedirgin ve umutsuz; 'bilinmezlik kaygı verici'

17 Mart 2020 23:26

Adil Ergin Bağcı

İçişleri Bakanlığı, tüm dünyada giderek yayılan Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı olarak 16 Mart gece yarısı (dün) itibariyle kafelerin yanı sıra çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, eğlence faaliyetlerini de geçici bir süreliğine durdurdu. 

Bu kararın ardından İstanbul'un eğlence ve gece hayatı açısından sembol isimlerinden olan Beyoğlu'nda mekânlar, saat 00.00'dan itibaren kepenk kapattı. 

Kararın ardından Beyoğlu'nda bir meyhanede garson olarak görev yapan Murat İlhan, T24 mikrofonuna verdiği demeçte, sürecin kendileri açısından endişe ve kaygı verici olduğunu söyledi. 

Akıllarında sürekli soru işaretlerinin olduğunu vurgulayan İlhan, faaliyetlerin durdurulma kararının ne zaman biteceğini bilmediklerini, sadece devletin bu konuda kendilerini aydınlattığı zaman rahatlayabileceklerini söyledi. 

Panik hâlinde olduklarını dile getiren İlhan, "Aklımızda, sorumluluklarımız, ilgili olduğumuz ailelerimiz ve ihtiyaçlarımızın nasıl karşılanacağı soruları var" dedi. 

Murat İlhan, eğlenmek için Beyoğlu'na gelen vatandaşların karar karşısında ikiye bölündüğünü ve bu durumu hem olumlu, hem olumsuz bulanların olduğunu söyledi. 

İlhan içinde bulundukları durumu 'Tedirginlik ve umutsuzluk' olarak niteledi. 

Koronavirüs

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada 7700'den fazla insan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son rakamlara göre Türkiye'de 1 kişi hayatını kaybederken 98 vatandaşa Koronavirüs tanısı kondu. 

 

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