Uşak Valisi Kocabıyık'ın vatandaşlara bağırdığı görüntüler tepki topladı

Tüm dünyada etkisini giderek artıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların tedbir amaçlı evde kalmaya özen gösterdiği günlerde Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın, teftişe çıktığı kent merkezindeki bazı vatandaşları bağırması tepki topladı.

Görüntülerde Kocabıyık'ın, vatandaşlara, "Sosyal mesafeyi ayarlayın! Düzelt! Herkes, hadi!" şeklinde bağırdığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Uşak Valisinin paylaşılan bu görüntülerine 'Bu nasıl bir üsluptur?', 'Kim olursan ol konuşurken insan gibi konuş' gibi yorumlar yazdı.