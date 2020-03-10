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Koronavirüs | Ruanda'da otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirildi

10 Mart 2020 17:27

Koronavirüs vakasına rastlanmayan Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın aldığı önlem sosyal medyada gündem oldu. Ülkede vatandaşların duraklara yerleştirilen seyyar musluklarda el yıkamadan otobüslere binmemeleri isteniyor.

The New Times'ın haberine göre, henüz ülkede tespit edilmeyen virüse karşı tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında el hijyenini sağlamak için adımlar attı. 

Başkent Kigali'de binlerce kişinin kullandığı merkezi otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirilirken halktan araçlara binmeden önce ellerini yıkamaları istendi.

Şehrin kalabalık noktalarına konulan muslukların yanında sabun gibi el hijyenini sağlayacak malzemeler de bulunuyor. 

Sosyal medyada olay yaratan bu görüntüleri Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da resmi hesabından paylaşarak, "Bu görüntüler COVID-19 salgınına hazırlık anlamında ve insan nüfusunu güvende tutmak adına harika bir örnek! İyi iş çıkardın Ruanda" yorumunda bulundu.

​Hastalığın önlenmesinde hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çeken uzmanlar, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, olmaması halinde alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması gerektiğini belirtiyor. 

Virüsün dünyanın diğer bölgelerine göre geç ulaştığı Afrika kıtasında vaka sayıları ise artmaya devam ediyor. 

Kıta genelinde Mısır, Cezayir, Senegal, Güney Afrika, Fas, Kamerun, Tunus, Burkina Faso, Togo ve Nijerya’da şimdiye kadar yaklaşık 100 kişide virüs görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.

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