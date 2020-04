Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İtalya'da 168 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 631'e yükseldi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya çapında hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bini aştı. Vaka sayısı ise 114 bin 219'a ulaştı.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de 80 binden fazla kişi Koronavirüs'ten etkilenirken dün Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de iki Koronavirüs vakası görülmesiyle virüs Avrupa ülkelerinin tamamında ortaya çıktı. Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da vaka sayısı 10 bine yaklaşırken ölü sayısı da 463 oldu.

Virüsün en çok görüldüğü bir diğer ülke olan İran'da vaka sayısı 7 bin 161 olarak belirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı da 237 olarak belirtildi.

Bugün (10 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi. İtalya'da 168 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 631'e yükseldi

İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 168 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 463'ten 631'e yükseldiği bildirildi. Ülkede salgının ortaya çıktığı 21 Şubat'tan bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı da belirtilirken, toplam vaka sayısının ise 9 bin 712'den 10 bin 149'a yükseldiği aktarıldı. BM'nin genel merkezi ziyarete kapatıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki genel merkezinin Koronavirüs endişesi nedeniyle ziyaretçilere kapandığını bildirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde Koronavirüs'ten etkilenenlerin sayısının düne göre 25 kişi arttığını belirterek eyalet genelinde virüsten etkilenen kişi sayısının 159'ye yükseldiğini açıkladı.

THY'den İsrail uçuşlarına düzenleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'de korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle, İsrail hükümeti 9 Mart 2020 itibari ile ülkeye dönecek tüm İsrail vatandaşlarının, geldikleri ülkeye bakılmaksızın 14 günlük ev izolasyonuna alınmasına karar vermiştir. Karar uyarınca, İsrail'e gidecek olan yabancı uyruklu turistlerin ve İsrail vatandaşlarının da izolasyona girmeleri gerekecektir. Yabancı uyruklu yolcular için bu talimat yaklaşık üç gün (9 Mart 2020 akşam saatlerinden itibaren 72 saat) içinde yürürlüğe girecektir. İsrail hükümetinin aldığı karar sonrası, Türk Hava Yolları günlük 10 frekans icra ettiği İsrail uçuşlarını 11-12 Mart tarihlerinde günlük 4 frekans ve 13-31 Mart tarihleri arasında günlük 2 frekans icra etmeye devam edecektir" denildi.

Yunanistan'da tüm okullara 14 gün ara verilecek

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı. Bu talimatlara göre ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün ara verilecek.

Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de Koronavirüs görüldü

Yunanistan'ın Midilli adasında 40 yaşındaki bir market işletmecisinde Koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine adada alarma geçildi. Sokaklarda Koronavirüs uyarısını içeren broşürler dağıtıldı.

Fas'ta ilk ölüm

Fas'ta Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Şi Jinping ilk kez Vuhan'ı ziyaret etti

Çin lideri Şi Jinping, yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentini krizin başlangıcından bu yana ilk kez ziyaret etti. Birçok uzman bu durumu, "Çin, virüse karşı mücadelede rüzgarı tersine çeviriyor olabilir" şeklinde değerlendirdi.

İran'da 54 ölü daha

İran'da 54 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

Coachella Festivali'ne Koronavirüs engeli

ABD'nin California eyaletinde her yıl yapılan dünyanın en büyük müzik festivallerinden Coachella, Koronavirüs önlemleri kapsamında Ekim ayına ertelendi. 10-12 ve 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen festivalde; Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke, 21 Savages gibi isimler sahne alacaktı. Türkiye'den Altın Gün de performans sergileyecek isimler arasındaydı.

Lübnan'da ilk ölüm vakası kaydedildi

AFP'nin aktardığına göre Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakasının meydana geldiğini doğruladı.

Lübnan'da Koronavirüs'ten etkilenen kişi sayısı en son 41 olarak kaydedildi.

Polonya Genelkurmay Başkanı da Koronavirüs'e yakalandı





Polonya'da Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Jaroslaw Mika, Koronavirüs'e yakalandı.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya'daki askeri bir toplantıdan dönen Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Jaroslaw Mika'da Korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Mika'nın Askeri Tıp Enstitüsü-Milli Savunma Bakanlığı Merkez Kliniğinde tedavi altına alındığı ifade edilirken durumunun iyi olduğu bildirildi. Beraberindeki heyetle CASA C-295 tipi uçakla Polonya'ya dönen Mika'ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı

İtalya'da koronavirüsün (Kovid-19) nedeniylw açık görüşleri iptal edilen mahkûmlar birçok hapishanede isyan çıkardı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Pazar günü başlayan isyan dalgasına, Napoli, Salerno ve karantina altına alınan Modena ve Milano da dahil 8 şehirdeki mahkûmlar katıldı. İsyanlara, salgından dolayı açık görüşlerin iptal edilmesinin ve Modena'daki hapishanede bir gardiyanın virüs taşıdığının anlaşılması üzerine yeterince tedbirin alınmamasının neden olduğu belirtiliyor.

Fransa'da ölüm sayısı 30'a yükseldi

Bugüne dek 1412 vakanın görüldüğü Fransa'da salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı kendini karantinaya aldı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin Koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine 'önlem olarak' kendisini Brüksel'deki evinde karantinaya aldığı belirtildi.

Kanada'da ilk ölüm meydana geldi

Kanada'da ilk Koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden Kanadalının Vancouver'de bir bakım evinde yaşayan 80 yaşlarında bir erkek olduğunu açıkladı. Ülke genelinde şu ana kadar 77 vakanın görüldüğü açıklanmıştı.

KKTC'de ilk Koronavirüs vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste Koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

İtalya karantina altında

İtalya'da Koronavirüs'le mücadele amacıyla geçen hafta sonu kuzey bölgeleri için alınan tecrit tedbirleri tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi. İtalya Başbakanı Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" dedi.