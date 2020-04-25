Koronavirüs nedeniyle sessizliğin hakim olduğu Bodrum'da yaban domuzları sokağa indi

25 Nisan 2020 13:19
Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrum'da cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen yaban domuzları şehre inmeye başladı.
Sessizliği de fırsat bilen domuzlar sürüler halinde şehre inmeye başlayınca Bodrum Belediye ekipleri pazar yerlerindeki atık ürünleri toplayarak domuzları besledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına her gün bırakmaya başlayacağı bildirildi.
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