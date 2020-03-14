Koronavirüs nedeniyle oyunları ertelenen Canan Ergüder ve Kenan Ece ‘Hipokrat’ ı anlattı: İyi olmak nedir?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde pek çok kültür sanat etkinliği ya iptal edildi ya da ertelendi.

Tiyatrolar da bu tedbirlerden etkilendi.



Muammer Brav’la Ekşın programına konuk olan oyuncu Canan Ergüder’le Kenan Ece, salgın nedeniyle oyunlarının 27 Mart’a kadar ertelendiğini açıkladı.



TOY İstanbul Sahnesi’nde sahnelenen ‘Hipokrat’ oyununda rol olan Canan Ergüder ile Kenan Ece, oyunun üst orta sınıf; biri kadın diğeri erkek, iki tıp doktorunun yolunda giden hayatlarının bir sorun karşısında dağılmasını anlattığını söyledi.



Kibir, vicdan, yüzleşme gibi kavramlar etrafında dolanan oyun, aynı zaman da ‘İyi olmak nedir?” sorusunu da sorguluyor.



Oyunun bir diğer özelliği de seyirci ile sahne arasında her hangi bir yüksekliğin olmaması. Sahnenin böyle kurgulanmasının amacının ‘Seyirci ile göz kontağını sağlamak’ olduğunu belirten oyuncular, değişen izleyici profiline de dikkati çektiler.