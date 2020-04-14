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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın son mesajı: Hasretle kucaklıyorum, Allah'a emanet olun

14 Nisan 2020 15:09

Yani tip Koronavirüs(Covid-19) nedeniyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra bu sabah hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)  Genel Başkanı Haydar Baş'ın,  sevenlerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Koronavirüs nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı görülüyor. 

TIKLAYIN - BTP Genel Başkanı Haydar Baş Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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