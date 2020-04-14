BTP Genel Başkanı Haydar Baş Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Baş, dün Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.

Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Baş için sosyal medya hesabından, "KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun." paylaşımını yaptı.

CHP liderinden Haydar Baş için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Haydar Baş hakkında başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Haydar Baş kimdir?

1947 yılında Trabzon’da doğan Haydar Baş, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.2011 genel seçimlerinden Demokrat Parti’den milletvekili adayı oldu. Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucusu ve genel başkanıydı.