T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Muhtar, 'evde kalan' mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser veriyor: Gece gündüz izliyoruz

06 Nisan 2020 11:20

Adıyaman’da bir mahalle muhtarı yeni tip Koronavirüs tedbirlere uyarak evde kalan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser veriyor. 

Adıyaman Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, evlerine kapanan mahalle sakinlerinin sıkılmamaları için farklı bir etkinliğe imza attı. Eline sazı alan muhtar her gün aynı saatte sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerine konser veriyor.

Konserde yöresel türküleri seslendiren Muhtar Göksu, mahalle sakinlerinden gelen istek parçaları da seslendiriyor. 
Mahalle sakinlerini sürekli evde kalmaları konusunda uyaran muhtar, hem 20 yaş altı gençlere hem de 65 yaş üstü vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyor. Mahalle sakinleri de evlerinde ve iş yerlerinde muhtarın konserini izliyor. 

Muhtar Mahmut Göksu, her gün Facebook üzerinden canlı yayınla mahalle sakinlerine konuk olduğunu belirterek, “Yeter ki onlar evinden çıkmasın, ben onların evlerine konuk olurum. Her yaptığımız canlı yayınımız büyük ses getiriyor. Genel bir izleyici kitlemiz var. Ben Eskisaray Mahallesi sakinlerine ve Adıyaman’a teşekkür ediyorum” dedi. 

Mahalle sakinleri de muhtarın sosyal medya üzerinde canlı olarak verdiği konseri izlediklerini ve zaman zaman parça istediklerini söyledi. 

Bir mahalle sakini ise muhtarın verdiği konserleri gece gündüz izlediklerini söyledi. 

ETİKETLER

habervidoekoronacoronakoronavirüscorona virüsükorona virüsüsalgınğandemihastalıkadıyamanmuhtarililçeeskisaraymahmut göksu

Diğer Videolar

İzin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı

CHP'li başkan o anları paylaştı; yeni asfaltlanan yola araçlarıyla girdiler!

Dünyaca ünlü keman virtüözü Itzhak Perlman'dan karantinada keman dinletisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde

“Özel mülküm” diyerek kavşağı trafiğe kapattı

Ege Denizi'nde görülen 25 yıllık sürprizde 'Koronavirüs' etkisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kayseri Valiliği: İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir...

Fatih Altaylı'nın 19 Mayıs'ta Vahdettin'i anan Burhan Kuzu için söyledikleri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı...

Bataklığa saplanan ineğinin başından iki gündür ayrılmayan kişiden yardım çağrısı...

Bakan Koca duyurdu: Seyahatte 'HES Kodu' dönemi başlıyor; 65 yaş...

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu...

THY, uçuşları durdurma kararını uzattı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kayseri Valiliği: İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir...

Fatih Altaylı'nın 19 Mayıs'ta Vahdettin'i anan Burhan Kuzu için söyledikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24