Koronavirüs | Mehmet Tezkan: 'Avrupa'nın en iyisiyiz' derken en kötü ülkesi olduk

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda 'Korona ile mücadelede dün ile bugünün manşetlerinin değiştiğine' dikkat çekti.

"Çok başarılıyız, Avrupa'nın en iyisiyiz' derken Avrupa'nın en kötüsü olduk" diyen Tezkan, "Avrupa'da vaka sayıları onlu rakamlara düştü, bizde 900'lerde, 1000'lerde dolaşıyor. O yüzden Avrupa bizi güvenli ülkeler listesine almıyor. Seyehat kısıtlaması konulan ülkelerdeyiz" diye konuştu.

"Bizi yönetenler 'biz bu işten karlı çıkacağız' dediği gün hata yaptık" diyen Tezkan, bunun gerekçesini "Bütün dünya küçülürken biz nasıl büyüyecektik? İnsanlarda 'bu iş bitti, bizi teğet geçti' havası oluştu. Turist gelmiyor, ekonomi kötü. Düğünler, plajlar dolu. İnsanlar 'bu iş bitti' havasına girdi. Daha da dönmez. Hani o erken başlatılan 'normal hayat' var ya, onun bedeli galiba ağır oldu" ifadesini kullandı.