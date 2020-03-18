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Koronavirüs | İmam, cemaate genelgeyi hatırlatarak namazı kıldırmayacağını söyleyince tartışma çıktı

18 Mart 2020 16:14

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı birçok faaliyetin durdurulduğu Türkiye'de camide cemaatle namaz kılınması da durdurulurken Sakarya'nın Akyazı ilçesinde buna rağmen camiye gelen cemaat arasında imam, cemaatle namaz kıldırmayacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü.

Sakarya'da yerel yayın organı Medyabar'dan Alaattin Onur'un haberine göre, cemaatle namazın Kroronavirüs tedbiri amaçlı durdurulmasına rağmen camiye gelen bir grup vatandaş, imamdan namazı kıldırmasını istedi. Cami imamı ise ilgili bakanlığın genelgesini cemaate hatırlattı ve namazı kıldırmayacağını söyledi. Bunun üzerine cemaat arasında tartışma çıktı. 

Çıkan tartışma camide bulunan cemaat tarafından büyümeden önlendi. 

Arbede sonrası cemaatin bir kısmı dağınık vaziyette namaz kılarken büyük bir kısmı ise imamsız saf tutarak camiden ayrıldı. 

 

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