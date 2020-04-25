Koronavirüs günlerini karavanda geçiriyorlar: Apartmanda komşuluk bitti, burada komşuluk arkadaşlık var

Koronavirüs ile mücadele kapsamında “evde kal” çağrılarına çoğu vatandaş uyarken, kimileri de karavanlarında kalmayı tercih ediyor. Karavanlarla dolu Maltepe Kültür ve Spor Parkı'nda kalan vatandaşlar, günlerini karavanlarda geçirerek kendilerini virüsten izole ediyor.

Karavanda yaşayan Özkan Özdemir, “Devamlı buradayız. Burası bizim evimiz. Buraya geleli 4 ay oldu ama 15 senedir karavanda yaşıyorum. Maltepe’deyiz burası zaten karavanlara tahsis edilmiş bir alan. Normal yaşamımız devam ediyor” dedi.

Seyfi Yılmaz, “Harika vakit geçiriyoruz. Apartmanda komşuluk olayı bitti ama karavanda öyle değil. Burada komşuluk arkadaşlık var. Hayvanlar var, kediler köpekler. Onlarla vakit geçiriyoruz” dedi.



