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Koronavirüs günlerinde sağlık çalışanları ve polislere yemekli destek

19 Nisan 2020 12:33

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan bir aşçı, yeni tip Koronavirüs'le mücadele için en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve polisler için yemekli destekte bulundu.

Genç aşçı yaptığı paket paket sarmaları hem sağlık çalışanlarına hem de polislere vererek onlara bir nebze destek olmak istediğini belirtti. 

Yeni tip Koronavirüs salgını tüm dünyada günden güne etkisini sürdürürken bazı vatandaşlar da virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer meslek gruplarına destek vermeye devam ediyor.

Sultanbeyli’de yaşayan aşçı Kübra Selci de sağlık çalışanları ve polislere yemek yaparak destek oldu. Selci, yaptığı paket paket sarmayı hem polislere verdi, hem de polisler aracılığıyla Sultanbeyli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına gönderdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Selci’nin yaptığı yemekleri hastane çalışanlarına teslim etti. 

Kübra Selci, “Bunu Sultanbeyli hastane çalışanları ve emniyet çalışanları için yaptık. Onlar bizden sadece evde kalmamızı istiyorlar, küçük bir şey istiyorlar. Biz bunu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama onlar bizim için çok daha büyük risklere giriyorlar. Onları değerli olduklarını hissettirmek için böyle emek verdiğimiz bir şey olsun istedik. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık İnşallah beğenirler” dedi. 

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