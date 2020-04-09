Koronavirüs günlerinde çalışan üniversiteliler: Çalışmazsam evde açlıktan öleceğim; çalışırsam da virüs kapabilirim

'Öğrenci Faaliyeti' üyeleri, yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde çalışmak zorunda olan ve evde kalamayan üniversite öğrencilerinin ifadelerinin yer aldığı bir video hazırladı..

Salgın nedeniyle sokağa çıkmanın riski olduğu günlerde geçinebilmek için çalışan üniversiteliler, "Karnımızı doyurmak için çalışıyoruz, verdikleri burs yetmiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Pazarda çalışan bir üniversite öğrencisi, "Bu günlerde bu riskli ortamda çalışmazsam açlıktan öleceğim, çalışırsam da virüs kapabilirim" dedi.

Pazarda çalışan bir başka üniversite öğrencisi de "Çalışmak zorundayım çünkü borçları var" diye konuştu.

Başka bir öğrenci de "Uzaktan eğitime verecek param yok. Yani benden aslında okulu uzatmamı istiyor" ifadesini kullandı.