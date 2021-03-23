T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | 'En kırmızı’ ilin ‘mavi’ mahallesinde yaşam...

Koronavirüs, Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor

23 Mart 2021 15:27

İllere göre vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'da Koronavirüs, Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor. 'Kırmızı' şehrin 'mavi' mahallesinde 70 hane bulunuyor. Vatandaşlar tedbirlere sıkı bir şekilde uyduklarını belirttiler. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı.

Haftalık verilere göre Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor. O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi oldu.

70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu mahallede, ev ziyaretleri rafa kaldırıldı.

Tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor, çocukların bile top oynarken maske taktığı mahallede sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriliyor.

“Aile ziyaretlerini, misafirlikleri, rafa kaldırdık"

Tüm kurallara uyduklarını ifade eden Asar Mahallesi Muhtarı Selami Önder, “Korona ilk çıktığında mahallemizde 11 kişide vaka çıktı. Daha sonra önlemleri artırdık, maske, sosyal mesafe kurallarına önem veriyoruz. Aile ziyaretlerini, misafirlikleri, toplu yapılan mevlitleri, düğünleri rafa kaldırdık. Sıkı önlemler aldık, bu önlemleri aldığımızdan beri mahallemizde 6 aydır bir vaka görülmedi. Her ezandan sonra hocamız, maske, mesafe ve temizlik konusunda hoparlörden uyarı yapıyor. Mahallelimiz de kurallara uyuyor. Dışarıdan gelen vatandaşlara karşı daha dikkatli oluyoruz, kendilerinden uzak duruyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz de değişti, birbirimize gitmediğimiz için telefonla konuşuyoruz, yakın mesafeli ziyaretlerden uzak duruyoruz” dedi.

“Kardeş kardeşe bile gitmiyor"

Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Muhammet Şimşek, ”Şu anda kardeş kardeşe bile gitmiyor. Herkes kendi evinde telefonla hal hatır soruyor, mahalleli mesafeli bir şekilde haberleşiyor, sohbet ediyor. Samsun, gerçekten bizi üzüyor. Vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım, devletin de yapacağı bir şey yok, herkesin dikkatli davranması gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA

 
samsunkırmızımavikoronacoronariskharitagüncelsalgınkoronavirüs

Diğer Videolar

'Kudüs Gönüllüleri' adlı bir grup, kısıtlamaya rağmen Ankara'da yürüyüş gerçekleştirdi ardından bir alanda toplanıp sloganlar attı

'Kudüs Gönüllüleri' adlı bir grup, kısıtlamaya rağmen Ankara'da yürüyüş gerçekleştirdi ardından bir alanda toplanıp sloganlar attı

Şenol Güneş, "Türkiye'nin en iyi kalecisi kim?" sorusunu yanıtladı

Rusya’da ‘trambolinli’ Zafer Günü kutlamasına tepki

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve oğullarının polisler tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li Özkan: Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat İkizdere'de rahat inşaat yapabilsin diye koruma ordusuyla Rize'ye geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

"Koyu Tayyipçiyim" diyen pazarcıdan Erdoğan'a: Bundan sonra oy yok sana...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Fiyatlar el yakarken, tam kapanmanın yol açtığı öfke...

“Erdoğan, Bahçeli’yi ikna ederek erken seçim düğmesine basacak”...

16 yaşındaki çocuk, "ikinci eşi" olmayı reddettiği amcasının oğlu Aslan...

Karar yazarı Yıldıray Oğur: Sedat Peker soruncaya kadar kimsenin aklına...

Eski İçişleri Bakanı Tantan: O mafyamsı tipler bir şey değil;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

"Koyu Tayyipçiyim" diyen pazarcıdan Erdoğan'a: Bundan sonra oy yok sana...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24