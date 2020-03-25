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Koronavirüs | Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter galiba

25 Mart 2020 11:23

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili, Terim'in ve birçok kişinin uyarılarına rağmen lig maçlarını ertelemeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na "Bu ayıp da bize yeter galiba" diyerek tepki gösterdi.

"Bugün herhangi bir yabancı gazetenin manşetini hayal edin" diyen Üner, "Avrupa'da maçların en son ertelendiği liglerden Süper Lig'de görevi futbol ve futbolcuları gözetmek olan futbolu ve futbolcuları Korona'dan korumak için uyaran ülkenin en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bu ayıp da bize yeter galiba" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu? 

Avrupa'da ve dünyada üst düzey liglerin çoğu tüm dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişken Türkiye'de edilmemiş ve 15 Mart'ta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanmıştı. 

0-0 berabere biten maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamsında futbolcularını kast ederek"İki hafta sonra milli takım arası var. O zamana kadar erteleseydiniz.Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Ülke olarak yeri geldiği zaman her yerde beraber olabiliyoruz, burada neden olamayalım?"  demişti. 

Terim, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz" ifadesini kullanmıştı. 

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