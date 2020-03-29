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Koronavirüs | "Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan TIR şoförü serbest bırakıldı

29 Mart 2020 15:51

Dünya çapında 32 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde yapılan 'Evde Kal' çağrılarına, "Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok" diyerek tepki gösterdiği için 'Kanunlara uymamaya teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınan en TIR şoförü Malik Yılmaz adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı serbest bırakıldı.

'Kanunlara uymamaya teşvik' iddiası 

Sosyal medyadaki paylaşımın ardından TIR şoförü Yılmaz, İskenderun'daki evinde gözaltına alınarak, hakkında 'Kanunlara uymamaya teşvik' suçundan işlem başlatılmıştı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medya üzerinde provakatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Tik Tok ile yapılıp Twitter üzerinden paylaşılan Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup 29.03.2020 günü saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliye ye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında “Kanunlara Uymamaya Teşvik “ suçundan adli işlem başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

TIR şoförü Malik Yılmaz, yetkililerin vatandaşlara yönelik tedbir amaçlı 'evde kalın' uyarılarına cevap olarak çektiği videoda, "Evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem" demişti.

Para kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen şoför sosyal medyada yayınladığı videoda “Bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür” ifadesini kullanmıştı.

 

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