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Koronavirüs | 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler

09 Nisan 2020 11:29

Milli sporcu olan kickboks ve fitness antrenörü Yavuz Aktunç, korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlıların yapabileceği egzersizleri paylaştı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de etkili olan yeni tip Koronavirüs özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.

Vakaların Türkiye'de de görülmesinin ardından evde kalınması çağrılarının yapılması ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Milli kickboksçu ve fitness antrenörü Yavuz Aktunç, 60 yaş üstü vatandaşların evde hareketsiz kalmaması için kendi imkanları ile yapabilecekleri egzersizleri paylaştı.

 

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