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Koronavirüs | '20 yaş altı dışarı çıkma yasağına' da 'sahil yasağına' da uymadılar

14 Nisan 2020 16:53

İstanbul Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü kenarında yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazıları ise balık tuttu. 20 yaşından küçük olanların da sokağa çıkma yasağına uymadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında piknik yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Sazlıdere Barajı'na gelen bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük olan vatandaşların sokağa çıkması da yasaklanmıştı. Ancak yasağa rağmen bazı aileler çocuklarını da piknik alanına getirdiler. Çocuklar bazı çocuklar bisiklete binerken bazı çocuklar ise futbol oynadılar.

 

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