Koronadan ölen kadının oğlu hastalığın yaşattığı çaresizliği anlattı: O an elime telefonu aldım, bir hatıra kalsın, hakkını helal et anne dedim

Konya'da gittiği düğünde Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen, hastalığın annesinden görülmesiyle birlikte yaşadığı süreci anlattı. "Yakınınız ambulansa bindiğinde arkasından izleyip kalmak o kadar çaresiz bir durum ki" diyen Çimen, annesinin gittiği bir düğünden bu hastalığı kaptığını söyledi.

Annesinin yaşadığı tedavi süreci boyunca yanında olmak istediğini ancak olamadığını dile getiren Çimen, "Doktor 'her şeye hazırlıklı olun' dedi. O an elime telefonu aldım. Bir hatıra kalsın, hakkını helal et anne dedim. Annemi belki göremem diye Çumra Devlet Hastanesi'nden çıkarken beraber bir fotoğraf çekildik" diye konuştu.

Kendi testinin negatif çıktığını ancak buna rağmen evde izole yaşadığını belirten İsmail Çimen, herkesi mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda uyararak yaşadıklarını anlattı.