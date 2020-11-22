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Kongrede alkış gelmeyince Erdoğan: Eskiden salonlar alkışlarla inlerdi...

Erdoğan'ın sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı

22 Kasım 2020 15:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri’ne online olarak katıldı. Erdoğan "Evlatlarımıza miras olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz" dediği esnada salondaki 'heyecansızlıktan' yakındı.  Erdoğan o anlarda "Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un, Isparta'nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz" dedi. 

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı. 

Erdoğan, 13 Kasım'da da Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katılmış, kurdelenin kesileceği esnada katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek sitem etmişti. 

TIKLAYINIZ - Açılışta alkış gelmeyince Erdoğan: Bu ne ya ölü toprağı serilmiş üstünüze, Allah Allah...

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