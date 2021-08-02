KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Keyfiliğe dayalı bu sistem sürdürülemez; 2022 sonbaharında erken seçim olabilir

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son günlerde yaşanan orman yangınları, Afganistan’dan gelen düzensiz göçmen dalgası, Suriyeli mültecilerle ilgili tartışmalar ve Konya’da bir ailenin katledilmesi etrafında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Ağırdır, sorunların temelinde keyfiyetçiliğe ve merkeziyetçiliğe dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ifade ederek ‘’Buradan çıkışın nasıl inşa edileceği meselesi ise sadece kişiler üzerinden konuşuluyor. O bakan gitsin bu bakan gitsin vs. ya da sisteme itiraz da ‘Erdoğan'ın yerine kimi seçelim’ üzerinden yapılıyor. Bu sistem zaten düzgün insanı da yoldan çıkarır. Böylesine keyfiyetçilik imkanı veren böylesine merkeziyetçi güç sürdürülebilir değil’’ dedi.

Ağırdır, Eylül-Ekim aylarından itibaren ekonomik sorunların daha çok hissedileceği ve toplumsal gerilimin daha çok yükselebileceğini ifade ederek 2022 yılının sonbaharında bir erken seçim ihtimali olduğunu söyledi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, gündemdeki gelişmeleri 'Sayıların Dili'nde Murat Sabuncu'ya yorumladı.

'Eylül-Ekim aylarında toplumsal gerilimin yükseleceğini sanıyorum''

Başta siyasetçilerin aklı selim bir yerden konuşmaya başlaması gerektiğini dile getiren Ağırdır, ekonomik sorunların pandeminin etkilerinin hafiflemesi ve Eylül-Ekim aylarında okulların açılmasıyla daha çok hissedileceğini ifade ederek toplumsal gerilimin daha yükselebileceğine işaret etti. Ağırdır, ‘’Asıl enflasyonun, asıl işsizliğin ve yoksullaşmanın ne olduğunu okullar açılmaya başladığında insanlar bizzat kendi hayatlarından deneyimlemiş olacaklar. Dolayısıyla toplumsal gerilimin de yükselmeye başlayacağınını sanıyorum. Hele hele ortada operasyon kokan örgütler, hesaplar, medya siteleri olduğuna göre bu tür operasyonların da çoğalacağını sanıyorum’’ diye konuştu.

''Sadece birbirimize laf geçirmekle yetiniyoruz’'

Ülkede yaşanan felaketler ve toplumsal olaylara yönelik bir hissizleşmenin yaşandığını söyleyen Ağırdır, ‘’Ne acıda ne kederde ne felakette, duygusal olarak bir araya gelemeyen ülke olmuşuz. İktidar da muhalefet de her şeyi hakikatle ilişkisi bozuk bir yerden ve karşı tarafı suçlayan bir yerden tartışıyor. O zaman da hiçbir sorunu çözemiyoruz. Sonuçta hayatın daha iyi olması için gayret göstermekten, akıl yürütmekten kaçınıyoruz. Sadece birbirimize laf geçirmekle yetiniyoruz’’ diye konuştu.

Ağırdır, ‘’Türkiye'de yönetim meselesini konuşacaksak; problemlerin yerel olan kadar evrensel tarafını, evrensel olan kadar yerel taraflarını konuşmamız lazım. Ama aklı-selimi kaybettik. Bütün bu karmaşıklığı ve çok boyutlu hayatı Suriyelileri geri gönderelim mi göndermeyelim mi, Afganları alalım mı almayalım mı, Bodrum’da uçakları aldık mı aldık mı, basitliğine indirdiğimiz zaman hiçbir problemi çözme şansınız yoktur ne yazık ki. O zaman da ülkenin geleceğine dair bir kopuş yaşanıyor’’ dedi.

’2022 sonbaharında bir erken seçim olasılığını daha güçlü görüyorum''

İktidar tarafından 2023’te yapılacağı söylenen seçimlere ilişkin erken seçim ihtimali olduğunu söyleyen Ağırdır, ‘’2022 sonbaharında bir erken seçim olasılığını daha güçlü görüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki 1 yıl daha gerilimli, sorunların yumağının içinde her gün biraz daha hissizleşmeye devam edeceğimiz bir süreç olacak ama bir yandan da o kadar çok umut veren başka kıpırtılar var ki ülkenin geleceğine dair umutlu olmaya çabalamak ve her şeyden önce bunun için emek gayret göstermek ve uğraşmak gerekiyor’’ yorumunu yaptı.