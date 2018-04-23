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Koltuğunu 12 yaşındaki Fatih'e devreden Erdoğan: Temennim ismiyle müsemma olur

23 Nisan 2018 16:14

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devreden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim temennim Fatih ismiyle müsemma olur" dedi. Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş oldu. Konuşmasında, "Bu makamlar gelip geçicidir" diyen Erdoğan, "Bu makamı Fatih'e devrediyoruz. Ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Benim temennim Fatih ismiyle müsemma olur. Sizlere çok inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar benim geleceğe umudumu artırıyor. Özgüveniniz bana farklı bir güven aşılıyor. Tebrik ediyorum" dedi.

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