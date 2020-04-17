Kolombiya polisinden tabutla dans

Kolombiya polisi yeni tip Koronavirüs salgınına dikkat çekmek için sokakta tabut ile dans etti.

Polis, Kolombiya’nın Choco bölgesinde bulunan Quibdo kentinde sokakta tabut ile dans ederek, Koronavirüs salgınına dikkat çekti. Gana'da yapılan ve son zamanlarda internette feneomen haline gelen danslı cenaze törenlerinden esinlenen polisin gösterisi sırasında “Sağlığınız ve aileniz için evde kalın. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” şeklinde anonsları yapıldı.