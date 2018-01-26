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Kocasından boşandı, lokma dağıtıp kutlama yaptı

26 Ocak 2018 14:52

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Ümmü Çakır(42), kendisini aldattığı gerekçesiyle dava açtığı eşinden 3 yıl sonra boşanmasını lokma dağıtarak kutladı. Malkara'da yaşayan Ümmü Çakır, 22 yıl önce evlendiği 3 çocuğunun babası İ.Ö., hakkında 3 yıl önce kendisini aldattığı gerekçesiyle Malkara Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp, evini terk ederek annesinin yanına yerleşti. Açtığı davayı kazanan ve adliyeden ayrılan Çakır, önce bir otomobil kiralayıp, balonlarla süsledi. Çakır, ön ve arkasına, 'Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum' yazdırdığı otomobille ilçede tur atarak boşanmasını ilk etabını kutladı. Çakır, daha sonra da mahallesindeki komşuları, kahvede oturanlar ve esnafa lokma dağıttı.

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