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Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama kamerada

Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu

29 Ocak 2021 14:54

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kameraya yansıdı. 

Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.

Bahçelievler Kaymakamlığı'ndan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında İlçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyetgösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, işyeri önündeki (3) araçta kısmi hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sanayi sitesi esnafımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz."

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BahçelievleristanbulOto Sanayi Sitesi'patlama anı

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